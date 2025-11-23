Paternò, ecco i commissari straordinari del Comune, due da Ragusa: Mallemi e D’Erba

Paternò – Dopo lo scioglimento del Consiglio comunale e dell’Amministrazione per infiltrazioni mafiose si sono insediati i tre i commissari prefettizi indicati dal ministero dell’Interno che guideranno il Comune di Paternò per i prossimi 18 mesi.

Si tratta di Santi Giuffrè, prefetto a riposo (per anni vice a Catania), nella sua attività professionale ha dedicato particolare attenzione alla lotta al racket delle estorsioni e all’usura; Rosanna Mallemi, viceprefetto di Ragusa, nominata durante la sua carriera, in più Comuni dell’Isola, come componente della Commissione straordinaria per la gestione degli Enti a cui è stata assegnata; e Gaetano D’Erba, ragusano, dirigente della Prefettura di Siracusa, già componente di Commissioni per la gestione di alcuni Comuni siciliani.

