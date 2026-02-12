Patrizia Mancino nominata Vice Direttore Generale di SicilBanca

Caltanissetta – Sicilbanca compie un ulteriore passo nel percorso di evoluzione organizzativa e manageriale, con la nomina della Dott.ssa Patrizia Mancino a Vice Direttore Generale.

La nomina, con decorrenza 1° gennaio 2026, si inserisce in una più ampia strategia di rafforzamento della governance e delle funzioni direzionali della Banca, coerente con il ruolo di Banca di Credito Cooperativo orientata allo sviluppo sostenibile, alla solidità dei processi e alla valorizzazione delle persone.

La Dott.ssa Patrizia Mancino vanta una consolidata esperienza ultratrentennale nel settore bancario, interamente maturata in BNL – Gruppo BNP Paribas, Istituto nel quale ha ricoperto incarichi di crescente responsabilità nei Mercati Corporate e Retail, nonché nei Settori Risk Management e Crediti, operando in contesti territoriali differenti. Nominata dirigente nel 2007, ha guidato strutture complesse e aree strategiche, maturando un profilo manageriale di alto livello. Nel nuovo incarico in SICILBANCA, il Vice Direttore Generale metterà a disposizione dell’Istituto competenze tecniche e gestionali orientate al rafforzamento dei presidi creditizi, all’evoluzione organizzativa e alla centralità delle risorse umane, elementi chiave per una Banca di Credito Cooperativo in crescita e attenta al bene comune. In tale ambito, nella seduta del 30 dicembre 2025, il Consiglio di Amministrazione ha deliberato l’istituzione della nuova Area Risorse Umane, affidandone la responsabilità al Vice Direttore Generale, cui sono state attribuite altresì deleghe dirette in materia di Crediti, NPL & Controllo Crediti e Organizzazione. Il presidio di queste attività sarà esercitato con piene funzioni gestorie, in sinergica collaborazione con il Direttore Generale Michele Augello, contribuendo allo sviluppo e al rafforzamento della funzione direzionale della Banca.

© Riproduzione riservata