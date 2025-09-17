Patrizia Valenti nuovo capo di gabinetto vicario del Presidente Schifani

È l’ex commissario straordinario del Libero consorzio comunale di Ragusa
di Redazione
Palermo – Una storica dirigente regionale entra nell’ufficio di gabinetto di Renato Schifani. A partire da oggi Patrizia Valenti entra nello staff del presidente della Regione Siciliana assumendo il ruolo di vicario, fino a poche settimane fa ricoperto da Carmelo Frittitta, nel frattempo designato dirigente generale del dipartimento Energia.
Patrizia Valenti, nei ranghi dell’amministrazione regionale dal 1992, ha svolto numerosi incarichi da dirigente generale. L’ultimo in ordine di tempo al dipartimento Ambiente. Per assumere il nuovo ruolo lascia la direzione della biblioteca centrale regionale “Alberto Bombace” dov’era stata spostata alla fine di aprile scorso.
La Valenti è stata anche commissario straordinario del Libero consorzio comunale di Ragusa.
