Patti, auto esce di strada e si ribalta: un morto

Messina – Incidente mortale sulla strada statale 113 nel territorio di Patti, in provincia di Messina. Un automobilista ha perso la vita dopo che il mezzo che guidava è uscito di strada ribaltandosi. L’incidente si è verificato ieri tra i chilometri 69 e 70 della statale in località Valle di Tindari. Secondo le prime informazioni, probabilmente a causa di un malore l’auto, un’Alfa Romeo 156, condotta dalla vittima Vincenzo Sottile, 86 anni, originario di Basicò e residente a Salerno, avrebbe improvvisamente sbandato, finendo fuori carreggiata e ribaltandosi. Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118, ma nonostante i tentativi di soccorso per l’uomo non c’è stato nulla da fare. Per consentire l’arrivo dei soccorsi e delle forze dell’ordine il tratto di strada è stato temporaneamente chiuso al traffico. Presenti anche i Carabinieri della locale stazione, i vigili del fuoco e le squadre dell’Anas, impegnate nei rilievi e nella gestione della viabilità, che è risultata fortemente rallentata.

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