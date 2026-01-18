Paura alla festa del Santo: fiamme sulla “vara” di Sant’Antonio durante la processione

Aci Sant’Antonio, Catania -Pericoloso fuori programma ad Aci Sant’Antonio, nel Catanese, dove erano in corso i festeggiamenti di Sant’Antonio abate. Durante la uscita del simulacro dalla chiesa, infatti, una scintilla caduta da uno dei fuochi d’artificio esplosi sul sagrato ha innescato un principio di incendio sulla “vara”. Grazie alla prontezza dei devoti addetti al fercolo le fiamme sono state spente in pochi minuti e la processione si è svolta regolarmente.

© Riproduzione riservata