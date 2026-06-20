Paura in spiaggia: bagnanti scoprono una bomba della Seconda Guerra mondiale

L'ordigno bellico era nascosto tra sabbia e scogli nel litorale agrigentino.

Licata, Agrigento – Momenti di apprensione sulla costa di Licata, dove nella tarda mattinata alcuni bagnanti hanno scoperto un ordigno bellico seminascosto tra sabbia e scogli, nel tratto di litorale compreso tra Foce Gallina e Pisciotto.

Secondo una prima valutazione, si tratterebbe di un proiettile d’artiglieria di fabbricazione americana risalente alla seconda Guerra Mondiale, con parti dell’etichetta originale ancora leggibili. Immediato l’intervento della polizia, che ha messo in sicurezza l’area e vietato l’accesso alla spiaggia in attesa dell’arrivo degli artificieri. Aggiungi Ragusanews alle tue Fonti Preferite su Google

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