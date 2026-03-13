Paura su aereo Ryanair proveniente da Catania: atterraggio d’emergenza a Malpensa

Milano – All’aeroporto di Milano Malpensa momenti di apprensione per un volo Ryanair proveniente da Catania. L’aereo ha segnalato un problema al carrello poco prima dell’atterraggio, facendo scattare il protocollo di emergenza al Terminal 2.

Tanta paura a bordo, ma alla fine il volo è atterrato regolarmente e non risultano feriti e nessuna conseguenza né per l’equipaggio né per i passeggeri.

È successo nella serata di giovedì 12 marzo

Prima l’allarme per un possibile problema al carrello, poi l’attivazione delle procedure di emergenza e l’intervento dei mezzi di soccorso. L’emergenza è rientrata poco dopo, quando l’aereo – un Boeing 737-8AS di Ryanair in arrivo da Catania (FR1071) – ha toccato la pista e ha raggiunto in autonomia la piazzola di parcheggio al Terminal 2. È successo nella serata di giovedì 12 marzo.

L’allarme è scattato poco dopo le 22.30 quando il comandante del volo ha segnalato alla torre di controllo di Malpensa un possibile malfunzionamento del carrello.

Immediatamente sono scattate le procedure di emergenza con il dispiegamento di mezzi di soccorso lungo la pista e nell’area del Terminal2. Sul posto, nel dettaglio, sono intervenute diverse squadre dei vigili del fuoco e ambulanze. Tutti pronti a intervenire in caso di necessità.

Al momento dell’atterraggio, fortunatamente, tutto ha funzionato regolarmente. Il velivolo ha raggiunto la piazzola di sosta scortato dai mezzi di emergenza. Nessuna persona è rimasta ferita.

© Riproduzione riservata