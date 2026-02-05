Paziente picchia i sanitari all’ospedale Guzzardi di Vittoria

Vittoria – Nuovo episodio di violenza al pronto soccorso dell’ospedale Guzzardi di Vittoria.

Ieri sera, poco prima delle 22.30, un paziente con disturbi psichiatrici che pretendeva un ricovero immediato ha perso il controllo, aggredendo il personale e danneggiando quanto si trovava nel raggio d’azione.

È intervenuta tempestivamente la guardia giurata in servizio per contenere i danni e tutelare medici, infermieri e gli altri utenti presenti. Mentre l’addetto alla sicurezza cercava di riportare l’uomo alla calma, vista la gravità della situazione è stato allertato più volte il 112. Tuttavia, tutte le pattuglie risultavano impegnate e solo dopo circa due ore è arrivata la prima pattuglia dei Carabinieri.

Il bilancio registra due operatori costretti a ricorrere a cure mediche e alcuni danni ai locali. Dopo momenti concitati, la professionalità della guardia giurata e del personale sanitario, che sono riusciti a tranquillizzare il paziente, ha evitato conseguenze più gravi a persone e cose.

