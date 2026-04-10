L’incubo degli accertamenti forfettari sui passi carrabili a Modica

Modica -Il Partito Democratico di Modica sottolinea l’approvazione, avvenuta nell’ultima seduta del Consiglio Comunale, della mozione d’indirizzo urgente volta a fare chiarezza e giustizia sulla gestione del canone patrimoniale relativo ai passi carrabili. L’atto, proposto dal gruppo consiliare del PD, Giovanni Spadaro, rappresenta una risposta alle migliaia di cittadini che negli ultimi mesi sono stati raggiunti da richieste di pagamento spesso prive di fondamento oggettivo.

Il Segretario cittadino del PD, Francesco Stornello: “Con il voto di oggi, abbiamo ristabilito un principio fondamentale: l’azione amministrativa deve essere improntata ai criteri di legalità e trasparenza. Non è accettabile che i cittadini ricevano accertamenti forfettari per presunti passi carrabili in assenza di scivoli, manufatti o di un’effettiva occupazione del suolo pubblico. Questa mozione impegna l’Amministrazione a una revisione organica del Regolamento, superando interpretazioni estensive che hanno generato solo confusione e ingiustificato malcontento.”

Grazie all’iniziativa del Partito Democratico, l’Amministrazione comunale è ora impegnata a: Annullare o ridurre sanzioni e interessi relativi agli accertamenti dal 2021 in poi, permettendo il pagamento della sola quota capitale laddove il canone sia effettivamente dovuto. Rivedere il Regolamento Comunale (in particolare gli articoli 26 e 46) per definire in modo univoco il “passo carrabile” e l’”accesso a raso”. Escludere dal canone chi possiede accessi già esistenti realizzati originariamente dall’Ente, in assenza di modifiche apportate dai privati. Introdurre l’autodichiarazione per permettere ai cittadini di attestare il mancato utilizzo dell’accesso per il transito di veicoli, evitando così l’applicazione del canone. Garantire la presenza di opere visibili (come gli scivoli) o di accertamenti formali della Polizia Locale come condizione necessaria per l’invio delle richieste di pagamento.

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