Pedalino, aggredito da due pitbull, 63enne in elisoccorso a Catania

Non è in pericolo di vita.
di Redazione
Comiso – Un 63enne è rimasto gravemente ferito in seguito all’aggressione di due cani, verosimilmente di razza pitbull, avvenuta domenica scorsa a Pedalino.
L’uomo stava effettuando piccoli lavori in un terreno quando è stato assalito: i due esemplari lo avrebbero morso ripetutamente a braccia e gambe.
Pochi istanti dopo sono intervenuti i proprietari, riuscendo a riportarli sotto controllo.
La vittima è stata soccorsa e inizialmente trasportata in ospedale; considerata la gravità delle lesioni, è stata poi elitrasportata al Cannizzaro di Catania, dove martedì scorso è stata sottoposta a intervento chirurgico.
Le sue condizioni restano serie, ma non risulta in pericolo di vita.
© Riproduzione riservata