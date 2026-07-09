Cronaca
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09/07/2026 20:28

Pedalino, aggredito da due pitbull, 63enne in elisoccorso a Catania

Non è in pericolo di vita.

di Redazione

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Comiso – Un 63enne è rimasto gravemente ferito in seguito all’aggressione di due cani, verosimilmente di razza pitbull, avvenuta domenica scorsa a Pedalino.

L’uomo stava effettuando piccoli lavori in un terreno quando è stato assalito: i due esemplari lo avrebbero morso ripetutamente a braccia e gambe.

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Pochi istanti dopo sono intervenuti i proprietari, riuscendo a riportarli sotto controllo.

La vittima è stata soccorsa e inizialmente trasportata in ospedale; considerata la gravità delle lesioni, è stata poi elitrasportata al Cannizzaro di Catania, dove martedì scorso è stata sottoposta a intervento chirurgico.

Le sue condizioni restano serie, ma non risulta in pericolo di vita.

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