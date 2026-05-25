Pedalino, entra in casa e ruba un’auto

Colluttazione tra il proprietario e il malvivente che è fuggito con l'auto poi abbandonata.

Comiso – È successo aPedalino nella notte tra sabato e domenica, quando un ladro è riuscito a introdursi in una villetta, puntando alle chiavi dell’auto parcheggiata nel giardino.

Il proprietario di casa era stato svegliato da alcuni rumori sospetti provenienti dall’esterno. Uscito per verificare, si è trovato improvvisamente davanti il malvivente. Ne è scaturito un contatto fisico rapido e concitato, durante il quale il ladro è riuscito a divincolarsi e a fuggire a bordo dell’auto appena sottratta. L’uomo ha immediatamente allertato il 112.

Due pattuglie dei Carabinieri sono intervenute avviando le ricerche del veicolo. L’auto è stata individuata poco dopo, ancora in movimento. Alla vista dei militari, il sospetto ha abbandonato il mezzo e si è dileguato nelle campagne circostanti, facendo perdere le proprie tracce.

Il veicolo è stato recuperato e restituito al proprietario, che ha sporto denuncia. All’interno dell’auto i Carabinieri hanno rinvenuto un’ascia, un elemento che apre la possibilità che il ladro potesse avere intenzioni ulteriori rispetto al semplice furto.

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