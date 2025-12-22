Pediatria di Modica, Antonella Garro nuovo primario

Modica – La dottoressa Antonella Garro è la nuova responsabile della Unità operativa semplice dipartimentale di Pediatria dell’ospedale di Modica. La nomina è stata formalizzata con deliberazione della Direzione generale dell’ASP di Ragusa, al termine di una procedura selettiva interna avviata nei mesi scorsi.

L’incarico, della durata di cinque anni, riguarda una struttura afferente al Dipartimento Materno Infantile e inserita nel DEA di primo livello Modica–Scicli. La scelta è maturata dopo una valutazione comparativa dei curricula e delle competenze professionali dei dirigenti candidati, al termine di un iter che ha previsto anche il rinnovo degli adempimenti istruttori per garantire la piena regolarità della procedura.

La dottoressa Garro, dirigente medico in servizio presso la pediatria del presidio ospedaliero modicano, è stata indicata come figura più idonea dai direttori delle strutture afferenti al Dipartimento, che ne hanno valorizzato il profilo professionale, l’esperienza clinica e le capacità organizzative.

La pediatria dell’ospedale di Modica rappresenta un punto di riferimento per l’assistenza ai pazienti in età pediatrica nel territorio del comprensorio svolgendo attività di ricovero e assistenza per le principali patologie dell’età evolutiva, oltre a garantire servizi ambulatoriali e di supporto specialistico.

© Riproduzione riservata