Pedone investito da uno scooter con due giovani a bordo a Modica mentre era in corso una sfilata di abiti da sposa. Tre feriti

Modica – Tre feirit, di cui due lievi.

Un pedone che stava attraversando la strada in via della Costituzione, lungo il polo commerciale, nei pressi della rotatoria per la Modica Mare è stato investito da uno scooter con in sella due giovani. L’impatto si è verificato intorno alle ore 22 di domenica nel tratto tra la galleria Solaria e l’atelier La Sposa Mugnieco, nel cui piazzale era in corso una sfilata di abiti da sposa. Sono intervenute due ambulanze del 118 per prestare i primi soccorsi. Tre i feriti, di cui due in modo lieve. L’uomo investito e il ragazzo alla guida dello scooter sono stati trasportati al vicino pronto soccorso dell’ospedale Maggiore. Sono intervenuti i carabinieri.

