Pedone investito e ucciso da un’auto vicino al cimitero

Motta Sant’Anastasia, Catania – Un uomo di 57 anni è stato investito dal guidatore di una macchina ed è morto a Motta Sant’Anastasia, in provincia di Catania. Il sinistro è avvenuto intorno alle 7 nei pressi del cimitero comunale. Non è chiaro se la vittima stesse attraversando l’arteria per raggiungere un’attività commerciale che si trova in zona. Il guidatore della macchina, Citroen C4, secondo le prime informazioni, si è fermato e successivamente condotto in ospedale per accertamenti. Sul posto è intervenuta un’ambulanza ma per la vittima non c’è stato nulla da fare. A occuparsi dei rilievi sono i carabinieri.

