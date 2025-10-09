Pedopornografia: pensionato ragusano ai domiciliari

Ragusa – L’operazione era scattata a maggio di quest’anno: otto persone erano state identificate e tre di queste – tra le quali un pensionato ragusano – erano state arrestate nell’ambito di un’indagine sul contrasto allo sfruttamento sessuale dei minori online dai poliziotti del Centro operativo per la sicurezza cibernetica della Polizia

postale di Catania. Le convalide dei provvedimenti erano state definite presso i Tribunali di Catania, Siracusa e Ragusa,

luoghi di residenza degli indagati. Per gli indagati nella operazione si procede separatamente. Davanti al Gip a Catania,

competente la Procura distrettuale si terrà il 16 ottobre l’udienza preliminare nel corso della quale verrà accolta o meno la richiesta di giudizio abbreviato nei confronti del pensionato settantenne ragusano trovato dalla Polizia postale in

possesso di 160 gigabite di materiale pedopornografico.

L’uomo, che si trova ristretto ai domiciliari sin dall’arresto, ha richiesto di essere giudicato con rito alternativo. Gli indagati erano stati individuati anche grazie alla collaborazione con l’organizzazione no profit Child Rescue Coalition; l’indagine era stata coordinata dalla Procura di Catania ed avviata dal Centro nazionale per il contrasto alla pedopornografia online (CNCPO) del Servizio Polizia postale.

