Pellet introvabile in provincia di Ragusa

Ragusa – Gentile redazione di Ragusanews,

vi scrivo per segnalare la carenza cronica di pellet da riscaldamento in quasi tutti i supermercati della provincia di Ragusa. Non so se l’esaurimento delle scorte è dovuto all’irrigidimento improvviso delle temperature, ma in diversi punti vendita mi è stato risposto che, nonostante gli ordini fatti, il pellet non arriva.

Il prezzo, intanto, è lievitato abbastanza, si vende a 7 euro e 20 centesimi a sacco. Dicono che le scorte non siano sufficienti. Spero che questa mia lettera serva a sensibilizzare e far sì che si possa trovare e acquistare per soddisfare le esigenze di riscaldamento delle nostre abitazioni.

© Riproduzione riservata