“Pensare una nuova Modica”: il PD lancia un grande confronto pubblico sul futuro della Città

Modica -Il Partito Democratico di Modica promuove l’incontro pubblico “Pensare una nuova Modica — Dal centro storico alla Città”, in programma venerdì 19 giugno 2026, alle ore 18:00, presso l’Auditorium P. Floridia in Piazza G. Matteotti. L’iniziativa è aperta a cittadini, professionisti e associazioni, e sarà trasmessa anche in diretta streaming.

L’incontro nasce da una convinzione semplice: Modica ha bisogno di un progetto. Non di interventi episodici e scollegati, ma di una visione d’insieme che ne disegni il futuro. Si parte dal centro storico — cuore dell’identità modicana, oggi segnato da spopolamento, immobili vuoti e progressiva desertificazione di servizi — per allargare lo sguardo a tutto il territorio, da Modica Alta alla Sorda, da Marina alle campagne. Una sola comunità che ha diritto a un futuro pensato e non semplicemente subìto, soprattutto in una fase in cui la città è chiamata a scelte decisive sul proprio assetto urbanistico.

Per questo il PD ha scelto di non organizzare l’ennesimo appuntamento di parte, ma un confronto plurale, affidato a competenze ed esperienze concrete. Il programma della serata prevede:

Saluti di apertura: Francesco Stornello (Segretario cittadino PD Modica) e Angelo Curciullo (Segretario provinciale PD Ragusa).

Francesco Stornello (Segretario cittadino PD Modica) e Angelo Curciullo (Segretario provinciale PD Ragusa). Interventi tecnici: Prof. Fausto Carmelo Nigrelli (Urbanista, Università di Catania), sul piano urbanistico; Prof.ssa Licia Lipari (Sociologo urbano, Università di Catania), sui temi dello spopolamento, dei giovani e delle trasformazioni sociali nel Sud-Est siciliano; Frankie Terranova (Direttore della Strada del Vino del Val di Noto e già Assessore alla Cultura del Comune di Noto), che porterà la testimonianza di un modello amministrativo vicino.

Contributi politici: Intervento sul versante regionale dell’On. Nello Dipasquale (deputato all’ARS) e conclusioni affidate all’On. Anthony Barbagallo (Segretario Regionale PD Sicilia).

L’incontro sarà moderato da Leonardo Lodato, caporedattore de La Sicilia, e lascerà ampio spazio al dibattito con la sala.

«Per troppo tempo Modica ha vissuto di interventi slegati tra loro, mentre ciò che manca è un’idea complessiva di comunità — dichiara il segretario del PD di Modica, Francesco Stornello —. Pensare una nuova Modica significa interrogarci su cosa vogliamo essere nei prossimi vent’anni: una città-museo o un centro vivo e abitato, capace di trattenere i propri giovani e offrire loro un futuro. È una domanda che riguarda tutti e che non può essere delegata a pochi».

«Questo incontro non è un punto di arrivo, ma il primo passo di un percorso aperto e partecipato — prosegue Stornello —. Non lo rivendichiamo come una bandierina di partito: lo offriamo ai cittadini, ai professionisti, alle associazioni e a chiunque voglia contribuire con competenza e passione. Modica e i modicani hanno diritto a rispetto, futuro e speranza, attraverso un metodo fondato sull’ascolto e sulla condivisione. Da qui vogliamo ripartire».

L’ingresso è libero.

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