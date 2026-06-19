“Pensare una nuova Modica”: venerdì 19 giugno il PD apre alla città un confronto sul futuro

Modica – Il Partito Democratico di Modica promuove l’incontro pubblico “Pensare una nuova Modica — Dal centro storico alla Città”, in programma venerdì 19 giugno 2026, alle ore 18:00, presso l’Auditorium P. Floridia in Piazza G. Matteotti. L’iniziativa è aperta a cittadini, professionisti e associazioni e sarà trasmessa anche in diretta streaming.

Modica ha bisogno di un progetto: è la convinzione da cui muove l’iniziativa. La città vive una contraddizione che non può più ignorare. Ammirata in tutto il mondo per la sua bellezza — pochi giorni fa la sfilata di Brunello Cucinelli sulla Scalinata di San Giorgio ne ha offerto una straordinaria vetrina internazionale —, vede al tempo stesso il proprio centro storico svuotarsi, perdere residenti, attività commerciali e servizi essenziali (come dimostra, da ultimo, la guardia medica trasferita fuori da Modica Alta) e convivere con una crescente emergenza sicurezza. La bellezza, da sola, non basta: ha bisogno di un progetto strutturale che la renda viva e vivibile ogni giorno.

L’incontro nasce dall’ascolto della città — dalla campagna “Il PD ascolta Modica”, che nei mesi scorsi ha attraversato quartieri, piazze e comitati. L’obiettivo è superare la logica degli interventi episodici e degli annunci per costruire una visione d’insieme costruita con competenza, metodo e partecipazione, capace di guardare alla città come a un sistema unico: dal centro storico alla Sorda, dalle campagne fino a Marina. Un progetto capace di restituire a Modica la consapevolezza della propria identità e del proprio valore e ai modicani l’orgoglio e la serenità di vivere in una città che non lascia indietro nessuno, ma che spinge tutti in avanti.

Per questo il Partito Democratico ha scelto un confronto serio e plurale, affidato innanzitutto alle competenze e a esperienze concrete. Dopo i saluti del segretario cittadino Francesco Stornello e del segretario provinciale Angelo Curciullo, e con la moderazione di Leonardo Lodato, caporedattore de La Sicilia, interverranno il Prof. Fausto Carmelo Nigrelli, ordinario di Tecnica e Pianificazione Urbanistica all’Università di Catania, con lo sguardo dell’urbanista; la Prof.ssa Licia Lipari, dell’Università di Catania, sui temi dello spopolamento, dei giovani e delle trasformazioni sociali nel Sud-Est siciliano; e Frankie Terranova, Direttore della Strada del Vino del Val di Noto e già Assessore alla Cultura di Noto, con l’esperienza di un modello virtuoso a noi vicino. Ampio spazio sarà dedicato al dialogo con la sala. Sul versante regionale interverrà il deputato all’ARS Nello Dipasquale; le conclusioni sono affidate al Segretario Regionale del PD Sicilia, Anthony Barbagallo.

«Per troppo tempo Modica ha vissuto di annunci, senza un’idea complessiva di città — dichiara il segretario del PD di Modica, Francesco Stornello. Il mondo ha appena visto i riflettori accendersi sulla nostra città, ma le luci dei grandi eventi durano una sera; noi vogliamo che la luce rimanga accesa per tutti, tutti i giorni. Partiamo dai problemi reali, senza nasconderli, ma anche da una certezza: l’amore, l’intelligenza e la forza dei modicani sono la nostra risorsa più grande».

«Questo incontro non è un punto di arrivo, ma il primo passo di un percorso aperto e partecipato — prosegue Stornello. Non lo rivendichiamo come bandierina di partito: lo offriamo alla città, perché Modica e i modicani hanno diritto a rispetto, prospettive e speranza».

L’appuntamento è dunque per venerdì 19 giugno, alle ore 18:00, all’Auditorium P. Floridia. L’ingresso è libero e la partecipazione aperta a tutti; l’incontro sarà trasmesso anche in diretta streaming.

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