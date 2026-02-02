PensiAmo Ispica si prepara alle elezioni amministrative del giugno 2026

Ispica – Nel periodo dal 15 aprile al 15 giugno 2026 si terranno le elezioni per il rinnovo dell’amministrazione e del consiglio comunale di Ispica. Da oltre un anno Il Movimento “PensiAMO Ispica” è impegnato nella ricerca di una sintesi politica e programmatica, al fine di proporre ai cittadini ispicesi un’alternativa credibile di governo della città.

Nel corso dei mesi abbiamo incontrato e proposto alle altre forze politiche il nostro progetto di sviluppo e di buon governo della nostra comunità. Un progetto comune per la città, che oltre ad una proposta programmatica forte e credibile, suggerisce una metodologia di comportamento condivisa dagli eletti, dai gruppi e dai partiti di riferimento, al fine di scongiurare sul nascere disaccordi che possano portare alla disgregazione della maggioranza e, di conseguenza, a minare la stabilità della legislatura.

Questione economico finanziaria, qualità dei servizi, in particolare quello idrico mal gestito da Iblea Acque, sviluppo della fascia costiera e collegamento con le bellezze architettoniche ed archeologiche della città, decoro urbano ed interventi strutturali sono i punti che necessitano di una soluzione condivisa, di una visione e prospettiva comune.

Il nostro è un appello a tutte le opposizioni a mettersi insieme ed a presentare un’unica proposta politica alla città. Non stiamo chiedendo troppo, stiamo chiedendo il “necessario” per risollevare una città ai minimi storici dal punto di vista politico amministrativo, dello sviluppo del territorio, dell’inesorabile decadenza dei servizi, che si avvia a dichiarare il terzo dissesto economico finanziario.

Unità d’intenti, maturità politica dei singoli e dei gruppi politici, senso di responsabilità, rispetto delle regole condivise sono i necessari ingredienti per raggiungere un obiettivo ormai imprescindibile. Non c’è più tempo! E’ chiaro che se non si prende consapevolezza e non si ha la maturità di creare le condizioni per stare insieme così come da noi indicato, si correrà il rischio di presentarsi in ordine sparso, ognuno con un proprio programma. La prossima giunta e la coalizione di governo che andrà a concretizzarsi sarà solo frutto di contrattazioni centrate più all’interesse personale e/o di partito che non all’interesse generale. Questo produrrà conseguenze negative e porterà la prossimaamministrazione a perdere la maggioranza nel giro di qualche anno, esattamente come accaduto nelle ultime tre legislature, compresa l’attuale. Costruire insieme per prevenire tensioni e disaccordi è l’unico antidoto al disastro amministrativo che registriamo da troppi anni.

