Per Natale torna il Sicilia Express

Palermo – A poco più di un mese dal Natale il caro voli per chi deve rientrare in Sicilia, dall’estero o dal Nord Italia, si ripropone in tutta la sua gravità. La simulazione mostra come un volo Ita Milano-Catania, alle porte del 25 dicembre, sfiora i 500 euro. L’alternativa dell’aeroporto di Comiso è di poco più economica. Un’altra possibilità, già collaudata con successo lo scorso anno, è il Sicilia Express, il treno speciale che collega il Nord Italia con la Sicilia, sempre finanziata dalla Regione Siciliana, che quest’anno, partirà sabato 20 dicembre in direzione Sicilia e domenica 5 gennaio 2026 in direzione Nord Italia. Circa 500 passeggeri avranno la possibilità, con posti a sedere o cuccette, di tornare a casa a prezzi di gran lunga più modici rispetti a quelli aerei. Il costo, per il posto a sedere, dovrebbe essere a partire da 29,90 euro: il treno prenderà il via dalla stazione di Torino Porta Nuova e si fermerà a Milano, Parma, Bologna, Firenze, Roma e Salerno. Poi una volta arrivato nell’Isola, parte del convoglio si dirigerà a Palermo e parte a Siracusa. I biglietti potranno essere acquistati tra pochi giorni.

La Regione Siciliana ha stanziato un contributo significativo per l’operazione, 139.500 euro.

© Riproduzione riservata