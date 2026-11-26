Molti giocatori trasferiscono la stessa convinzione alla roulette, annotano le uscite su un foglio e puntano sui numeri assenti da più giri, certi che prima o poi debbano tornare.

La matematica, però, racconta una storia diversa, e conoscerla aiuta a guardare il tavolo da gioco con occhi più lucidi.

Da dove nasce l’idea del numero ritardatario

Il concetto di ritardo nasce dalla tradizione del Lotto, dove giornali e ricevitorie pubblicano da decenni le classifiche dei numeri assenti da più estrazioni, alimentando la sensazione che la sorte tenga una sorta di contabilità e debba prima o poi riequilibrare i conti. La mente umana fatica ad accettare sequenze irregolari, e una lunga assenza viene interpretata come un debito da saldare, mentre in realtà né l’urna del Lotto né la ruota della roulette conservano memoria delle estrazioni precedenti.

Gli psicologi chiamano l’errore fallacia del giocatore, e attorno a esso si sono sviluppate convinzioni molto diffuse ai tavoli:

Numero in ritardo : l’assenza prolungata non aumenta le probabilità di uscita.

: l’assenza prolungata non aumenta le probabilità di uscita. Numero caldo : una serie di uscite ravvicinate non indica una tendenza.

: una serie di uscite ravvicinate non indica una tendenza. Compensazione : rosso e nero non si alternano per riequilibrarsi.

: rosso e nero non si alternano per riequilibrarsi. Martingala: raddoppiare la puntata dopo ogni perdita non cambia il vantaggio del banco.

Indipendenza dei lanci e legge dei grandi numeri

Nella roulette europea la ruota conta trentasette caselle, dallo zero al trentasei, e la probabilità di ogni numero resta pari a 1 su 37 (circa il 2,7%) a ogni giro, a prescindere da quanto sia accaduto nei lanci precedenti.

Un numero assente da cento giri ha esattamente le stesse possibilità di uscire al giro successivo di un numero appena estratto, perché la pallina non sa quale casella abbia occupato in passato.

I ritardi lunghi, inoltre, sono del tutto normali, dal momento che la probabilità che un singolo numero non esca per 37 giri consecutivi supera il 36%, mentre un’assenza di cento giri si verifica in circa il 6,5% dei casi, una frequenza che su una giornata di gioco intensa porta quasi certamente almeno un numero a «ritardare» in modo vistoso. L’episodio più celebre risale al 18 agosto 1913, quando al casinò di Monte Carlo il nero uscì ventisei volte di fila e molti giocatori persero somme ingenti puntando sul rosso, convinti che la serie dovesse interrompersi da un momento all’altro.

L’equivoco nasce spesso da una lettura sbagliata della legge dei grandi numeri, secondo la quale su milioni di giri ogni numero tende a comparire con una frequenza vicina al 2,7%. La legge riguarda però le proporzioni e non i valori assoluti, per cui la convergenza avviene diluendo le anomalie in un numero enorme di lanci successivi, senza alcun recupero mirato dei numeri rimasti indietro.

Cosa cambia tra tavolo fisico e roulette online

In passato qualche ruota mostrava difetti meccanici, e la storia ricorda l’ingegnere inglese Joseph Jagger, che nel 1873 osservò a lungo i tavoli di Monte Carlo e sfruttò l’imperfezione di una ruota sbilanciata, mentre oggi i casinò sottopongono le attrezzature a controlli costanti che eliminano margini di quel tipo.

Nelle piattaforme di online roulette autorizzate da ADM gli esiti dipendono invece da un generatore di numeri casuali certificato da laboratori indipendenti, oppure da ruote reali riprese in streaming nei tavoli dal vivo, e in entrambi i casi ogni giro resta indipendente dal precedente.

Prima di sedersi al tavolo, fisico o virtuale, alcune nozioni aiutano a mantenere aspettative realistiche:

Tabellone delle uscite : le statistiche a schermo descrivono il passato, non il futuro.

: le statistiche a schermo descrivono il passato, non il futuro. Vantaggio del banco : lo zero assicura alla casa circa il 2,7% su ogni puntata.

: lo zero assicura alla casa circa il 2,7% su ogni puntata. Sistemi di puntata : nessuna progressione modifica le probabilità matematiche.

: nessuna progressione modifica le probabilità matematiche. Budget: la spesa va fissata prima e mai superata per «recuperare».

La prossima volta che un amico al bar di piazza San Giovanni o tra i vicoli di Ibla parlerà del numero che «deve uscire», la risposta sarà a portata di mano, perché alla roulette come al Lotto il ritardo è soltanto una storia che raccontiamo a noi stessi, mentre la pallina continua a girare senza alcun ricordo delle volte precedenti.

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