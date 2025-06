Condividi "Perché chiudere un’eccellenza come il reparto di Malattie Infettive a Ragusa?" sui social

Ragusa – Gentile Direttore,

le scrivo con amarezza e profonda preoccupazione in merito a una notizia che, purtroppo, è ormai ufficiale: la chiusura del reparto di Malattie Infettive dell’Ospedale di Ragusa. Una decisione che lascia increduli, soprattutto se si considera il ruolo strategico e salvavita che questo reparto ha ricoperto negli ultimi anni.

Durante l’emergenza sanitaria causata dal Covid-19, quel reparto è stato il Centro Covid di riferimento per tutta la provincia, lavorando senza sosta, spesso con risorse limitate, per far fronte a una crisi senza precedenti. I numeri dei ricoveri effettuati, la qualità dell’assistenza prestata, il personale medico, infermieristico e socio sanitario altamente qualificato, sono stati la dimostrazione concreta dell’eccellenza sanitaria che il territorio poteva offrire.

Ed è proprio oggi, dopo tutto questo, che si decide la chiusura?

Proprio ora che si dovrebbe valorizzare e potenziare, si preferisce smantellare?

Non si può ignorare il significato simbolico e pratico di una simile scelta. Chiudere un reparto così fondamentale significa colpire il diritto alla salute dei cittadini, allontanare i pazienti dal loro territorio, aumentare i disagi, e mandare un messaggio di disinteresse verso una sanità pubblica già in grande sofferenza.

Ci chiediamo: quali sono le vere ragioni di questa chiusura? È una scelta basata su una visione sanitaria lungimirante o l’ennesimo taglio cieco, senza tenere conto dei bisogni reali della comunità?

A nome di molti cittadini, pazienti, operatori sanitari e famiglie che in quel reparto hanno trovato cura e speranza, chiediamo che questa decisione venga ritirata o quanto meno rivista.

Perché la salute pubblica non è una voce di bilancio da ridurre: è un diritto costituzionale da tutelare.

© Riproduzione riservata