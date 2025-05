Perché scegliere il noleggio a lungo termine: alcuni buoni motivi

Il noleggio a lungo termine è una soluzione sempre più diffusa, non solo tra le aziende ma anche tra i privati, che lo scelgono come alternativa all’acquisto dell’auto. Questa formula consente di disporre di un veicolo nuovo oppure usato pagando un canone mensile fisso che include numerosi servizi (come manutenzione, assicurazione, assistenza stradale e bollo). Si tratta, pertanto, di un tipo di contratto con numerosi vantaggi, che semplifica la gestione dell’auto, eliminando al contempo spese impreviste e incombenze varie.

Gestione burocratica da parte della compagnia

Uno dei principali vantaggi del noleggio a lungo termine è l’assenza di oneri legati alla proprietà e alla gestione burocratica del veicolo; chi sceglie questa formula non deve occuparsi di pratiche amministrative, manutenzione o costi imprevisti, poiché tutto è incluso nel canone mensile. Tra i servizi compresi rientrano l’immatricolazione e la messa su strada del veicolo, oltre all’imposta provinciale di trascrizione (IPT). Il pacchetto copre anche la manutenzione ordinaria, che comprende controlli periodici e tagliandi necessari per garantire sicurezza e prestazioni ottimali nel tempo, e quella straordinaria (ovvero tutti quegli interventi meccanici in caso di guasti, danni o usura dei componenti).

Auto sempre nuova e performante

Con questa formula è possibile disporre sempre di un’auto nuova, scelta e ordinata dalla compagnia di noleggio direttamente alla concessionaria (anche se molte compagnie stanno mettendo a disposizione anche veicoli usati). In più, gli interventi di manutenzione compresi nel canone assicurano un mezzo costantemente efficiente e sicuro, ciò permette di viaggiare in totale tranquillità, senza doversi preoccupare di eventuali imprevisti o costi aggiuntivi legati all’usura o alla gestione del veicolo.

Soccorso stradale sempre disponibile

Un altro grande vantaggio del noleggio a lungo termine è il servizio di soccorso stradale attivo 24 ore su 24, 7 giorni su 7, che garantisce assistenza rapida e continua in caso di guasti, incidenti o altri imprevisti. In molte formule di noleggio, ad esempio, è incluso l’utilizzo di un taxi per raggiungere la sede della compagnia di noleggio più vicina e ritirare l’auto sostitutiva, oppure per rientrare comodamente al proprio domicilio. Se l’intervento di riparazione avviene a oltre 100 chilometri dalla zona di circolazione abituale, il veicolo riparato viene spesso riconsegnato gratuitamente. Inoltre, spesso il soccorso è valido anche all’estero, nei Paesi inclusi nella Carta Verde. In caso di furto dell’auto, invece, il contratto prevede la possibilità di disporre di un veicolo sostitutivo dello stesso gruppo o di categoria superiore per un periodo di tempo. È importante tuttavia ricordare che ogni compagnia di noleggio può applicare condizioni differenti, per cui è sempre consigliabile leggere attentamente le clausole contrattuali; alcune di queste possono essere attivate pagando un canone maggiore.

Copertura assicurativa inclusa

Come già spiegato, uno dei punti di forza della formula in questione è la totale assenza di oneri burocratici per il conducente; questo vale anche per le coperture assicurative: il canone mensile comprende infatti un pacchetto assicurativo completo, che solleva il noleggiante da ogni preoccupazione. Oltre alla polizza RC auto, è inclusa la copertura contro gli infortuni del conducente, la tutela legale e la limitazione di responsabilità in caso di furto, incendio o danni al veicolo. Anche in questo, però, è fondamentale leggere con attenzione il contratto di noleggio, oltre a quello della compagnia assicurativa.

