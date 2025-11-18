Condividi "Perché tornare a Dark Souls Remastered è come tornare a casa" sui social

Quando si gioca per la prima volta a Dark Souls Remastered, sembrerà di essere stato gettato nel mezzo di una piscina piena di draghi sputafuoco e paludi velenose. È brutale, confonde le idee e per metà del tempo ti chiedi se FromSoftware ti odia. Eppure, per molti giocatori, niente è come tornare a Lordran dopo una lunga pausa. Il mondo contorto, il silenzio inquietante e l’umanità disperata: tutto sembra stranamente familiare, come un ritorno a casa di cui non sapevi di aver sentito la mancanza.

Questa è la magia di Dark Souls Remastered: non importa quanto ti allontani verso altri giochi, il suo mondo ti riporterà sempre indietro. Acquistare una Dark Souls Remastered steam key non significa solo rigiocare ad un classico, ma rivisitare un luogo che ha plasmato il nostro modo di concepire la difficoltà, la narrazione e l’idea stessa di ciò che rende un gioco indimenticabile.

Il comfort della sfida

Potrebbe sembrare strano definire Dark Souls “confortante”. Dopotutto,si tratta dello stesso gioco che ti punisce per ogni passo falso e ti getta allegramente in combattimenti che non potrai vincere al primo tentativo. Ma c’è un ritmo nella sua crudeltà. Dopo aver imparato a leggere i nemici, individuare le trappole e armarti di pazienza, ti renderai conto che Dark Souls non è ingiusto, ma profondamente coerente.

Questa coerenza diventa confortante. Ogni morte è una lezione, ogni vittoria un piccolo miracolo e ogni falò un promemoria che il progresso è possibile. In un mondo in cui tanti giochi ti tengono per mano, Dark Souls Remastered ti invita a camminare con le tue gambe.

L’atmosfera di Lordran

Lordran non è bella nel senso convenzionale. È decaduta, ostile e immersa nella disperazione. Eppure ha un’eleganza inquietante che ti insegue per molto tempo dopo aver smesso di giocare. Gli archi imponenti di Anor Londo, l’oscurità opprimente di Blighttown, il solitario santuario di Firelink: sono luoghi che non solo ricordi, ma che senti.

Ritornare in questi luoghi è come camminare in un quartiere familiare che è stato raso al suolo. Non dovrebbe essere confortante, ma lo è. Questo perché Dark Souls eccelle nel raccontare storie attraverso l’ambiente. Ogni muro diroccato, ogni statua sbriciolata e ogni soldato svuotato fa parte di una storia silenziosa che aspetta solo di essere ricostruita.

I personaggi non giocanti che ti perseguitano

Se i boss sono incubi indimenticabili, i personaggi non giocanti sono l’anima malinconica del gioco. Personaggi come Siegmeyer di Catarina, Solaire di Astora e Rhea di Thorolund non sono semplici comparse, ma incarnazioni viventi di speranza, disperazione e ostinazione di fronte a ostacoli insormontabili.

Ritrovarli in una nuova partita è come incontrare dei vecchi amici, anche se sai già come finisce la loro storia. E, in perfetto stile Dark Souls, quei finali sono raramente felici. Ma questo fa parte del fascino del gioco. È un promemoria del fatto che a Lordran, proprio come nella vita, non tutti ottengono una risoluzione perfetta.

Perché ci si sente a casa

Ciò che rende il ritorno a Dark Souls Remastered così simile al ritorno a casa è il mix di familiarità e scoperta. Sai dove si nascondono i nemici, ma ti fanno comunque sudare. Ricordi le scorciatoie, ma sbloccarle è comunque gratificante. E anche se hai già completato il gioco, ci sono sempre piccoli dettagli, interazioni nascoste con i PNG o oggetti trascurati che rendono il mondo nuovamente vivo.

È uno di quei rari giochi che diventano sempre più ricchi. Lordran cambia con te, perché quando torni non sei più lo stesso giocatore della prima volta.

Tornare a casa

Rivisitare Dark Souls Remastered non è tanto una questione di nostalgia, quanto piuttosto di riscoperta. Le sue sfide brutali ma eque, gli ambienti indimenticabili e i personaggi inquietanti fanno sì che ogni ritorno sia un viaggio significativo. Che tu stia accendendo il tuo primo falò o il centesimo, Lordran ha un modo tutto suo per farti sentire allo stesso tempo perso e a casa.

E, se sei pronto a rituffarti nell’avventura, procurarti una chiave Steam per Dark Souls Remastered è il primo passo per riaccendere quella fiamma familiare. Dopotutto, pochi giochi ricompensano i giocatori come fa Dark Souls. E quando si tratta di rigiocare, o di scoprire la tua prossima ossessione, non c’è posto migliore di Eneba come mercato digitale.

© Riproduzione riservata