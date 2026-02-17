Perde il controllo della moto e si schianta in strada, morto Fabio Toscano, 27anni

Gela – Un sorpasso, la moto che perde controllo e lo schianto contro il marciapiede. Nulla da fare a Gela per un ragazzo di 29 anni, Fabio Toscano, il cui cuore si è fermato mentre i medici lo soccorrevano in ospedale. Il giovane era in sella alla sua potente moto. Una passione che ha coltivato nel tempo. Ma stamattina l’ultimo giro in moto per lui è stato tragico. Nell’incidente è rimasta coinvolta anche un assessore.

Su un tratto del lungomare Federico II di Svevia l’uomo ha perso il controllo della moto, forse nel tentativo di effettuare un sorpasso, ed è finito sull’asfalto. Il primo cittadino Terenziano Di Stefano lo ha soccorso e il giovane è stato trasportato in ospedale dove i medici non hanno potuto fare nulla.

© Riproduzione riservata