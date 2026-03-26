Perde il controllo della Panda, muore Mario Fasulo, 49 anni

Palermo – Era alla guida di una Fiat Panda quando ha perso il controllo ed è finito fuori strada. Stava viaggiando in direzione Mazara quando si è verificato l’impatto che non gli ha lasciato scampo: Mario Fasulo, 49 anni, è la vittima dell’incidente avvenuto sull’autostrada A/29, nei pressi dello svincolo per Castelvetrano.

Era un vigile urbano, lavorava da poco a Palermo, dopo aver prestato servizio per molti anni e fino allo scorso dicembre a Sciacca, in provincia di Agrigento. In base a quanto ricostruito finora, stava tornando a casa a Castelvetrano. Mentre le indagini per ricostruire la dinamica sono in corso, la scomparsa del 49enne ha gettato in profondo sconforto l’intera comunità.

“Oggi Sciacca piange un grande uomo e un professionista esemplare – è uno die messaggi dopo la tragica notizia -. Siamo senza parole e con un profondo senso di vuoto. ​Molti di noi lo ricordano per gli anni di servizio presso il nostro comando di polizia municipale. Mario era un uomo in divisa che sapeva unire il rigore alla gentilezza, sempre disponibile e con il sorriso pronto per i suoi concittadini”.

“In questo momento di immenso dolore, mi stringo (ci stringiamo) con affetto alla sua famiglia. Che la terra ti sia lieve, Mario. Grazie per tutto quello che hai dato alla nostra Sciacca.” E ancora, scrive Valeria Gulotta:

“Ho appreso della morte di Mario Fasulo, per anni ha svolto servizio presso la polizia municipale del comune di Sciacca. Mi sono confrontata con lui da assessore alla pm sempre con garbo e rispetto dei ruoli e sono profondamente dispiaciuta per questo tragico evento. Alla sua famiglia vanno le mie più sentite condoglianze, rip Mario”.

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