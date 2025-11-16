Perde il controllo dell’auto e centra tre pedoni sul marciapiedi: grave un giovane

Priolo Gargallo, Siracusa – Ha perso il controllo dell’auto su cui viaggiava, che è piombata sul marciapiedi falciando tre persone, tra cui un minore per il quale è stato necessario l’intervento dell’elisoccorso. Il drammatico episodio è accaduto questa mattina nei pressi della centralissima piazza Quattro canti a Priolo Gargallo. Intorno alle 11.30 un uomo, alla guida di un’auto Suzuki, ha attraversato la piazza e subito dopo ha perso il controllo del mezzo che ha finito la sua corsa sul marciapiede a ridosso di un locale pubblico, in quel momento frequentato da numerosi avventori.

L’auto ha centrato in pieno tre pedoni, uno dei quali, un quattordicenne, è finito sotto la vettura. Scattato l’allarme, sul posto è arrivato un mezzo con i vigili del fuoco e le ambulanze del 118 per soccorrere i tre feriti. Mentre uno è stato medicato, un altro ferito, in codice rosso, è stato trasportato al pronto soccorso dell’Umberto primo di Siracusa a causa delle lesioni riportate in varie parti del corpo. Il ragazzo, invece, è rimasto incastrato sotto la vettura ed ha riportato maggiori traumi al punto da richiedere l’intervento dell’Elisoccorso che ha trasportato il ferito all’ospedale di Catania.

Sul posto anche i carabinieri e gli agenti di polizia municipale che hanno avviato le indagini per comprendere le cause per le quali il conducente dell’auto, sotto choc dopo l’incidente, ha perso il controllo del mezzo.

