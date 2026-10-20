Condividi "Perde il controllo dello scooter e muore a 17 anni. Grave la 14enne che era in sella con lui" sui social

Castelvetrano, Trapani – Un ragazzo di 17 anni è morto dopo un grave incidente stradale avvenuto nel pomeriggio sul lungomare Dante Alighieri, a Trapani. Con lui viaggiava una ragazza di 14 anni, rimasta gravemente ferita e sottoposta a un delicato intervento chirurgico.

I due erano a bordo di uno scooter 125 che viaggiava in direzione Erice, quando, per cause in corso di accertamento, il giovane avrebbe perso il controllo del mezzo, finendo contro il marciapiede. Soccorsi dal 118, sono stati trasportati all’ospedale Sant’Antonio Abate. Sul posto la polizia locale per i rilievi e la ricostruzione della dinamica.

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