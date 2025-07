Perde la vita mentre lavora con una motozappa

Floridia, Siracusa – Tragedia ieri a Floridia, contrada Finaiti, dove un uomo di 61 anni ha perso la vita in un incidente agricolo mentre lavorava nel proprio terreno. Secondo le prime ricostruzioni, l’uomo stava utilizzando una motozappa quando, per cause ancora da accertare, è rimasto coinvolto in un drammatico infortunio.

A fare la terribile scoperta è stato un parente, che ha immediatamente allertato i Carabinieri. All’arrivo dei soccorsi, però, per l’uomo non c’era più nulla da fare.

