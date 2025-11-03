Perde una firma la mozione di sfiducia(la seconda) contro il sindaco Leontini

Prima delle rendite di posizione e della difesa di piccoli o grandi privilegi, devono venire i problemi veri e urgenti della città. Problemi che accordi dell’ultima ora o formule politiche preconfezionate non possono risolvere, come ampiamente dimostrato dall’operato di questa Amministrazione nell’ultimo scorcio di mandato. Se il centro-destra avesse avuto capacità e volontà di affrontare le criticità di Ispica – conclude la nota – lo avrebbe fatto nei cinque anni di governo che ha avuto e che, in larga parte, ha solo sprecato. I nove consiglieri comunali firmatari attendono con serenità, distacco e senso di responsabilità la seduta consiliare del 12 novembre, convinti che solo un segnale chiaro di cambiamento e di buona politica possa restituire fiducia alla città”.