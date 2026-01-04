Perdita di gas per uno scavo vicino al centro commerciale Le Masserie a Ragusa, pompieri in azione

Chiusa la Ragusa-Marina di Ragusa nel tratto interessato
di Redazione
Ragusa- Chiusa la strada provinciale 25, la Ragusa-Marina di Ragusa nel tratto interessato. Una perdita di metano nei pressi del centro commerciale Le Masserie ha richiesto, da stamani alle 5, l’intervento dei vigili del fuoco in un’area di via Achille Grandi centrale nello snodo viario di Ragusa.
La perdita di gas è dovuta alla rottura di un tubo durante alcune operazioni di scavo stradale. Il centro commerciale Le Masserie resterà chiuso sin quando la ditta di distribuzione del metano non avrà terminato le operazioni di messa in sicurezza dell’area con proprio personale specializzato.
Sul posto ci sono Polizia, Carabinieri e Guardia di Finanza per mantenere tutti gli acessi chiusi.
Seguono aggiornamenti.
