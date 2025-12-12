“Perfetti sconosciuti” di Paolo Genovese in teatro a Modica. C’è Valeria Solarino

Modica – Dopo il successo cinematografico, arriva sul palco del Teatro Garibaldi di Modica “Perfetti sconosciuti”, l’attesissima pièce firmata da Paolo Genovese, al suo debutto alla regia teatrale. Martedì 16 e mercoledì 17 dicembre alle ore 21.00, il pubblico rivivrà dal vivo l’intensità, la comicità e l’amarezza della brillante commedia che ha conquistato milioni di spettatori. Il film, vincitore di numerosi premi e inserito nel Guinness dei primati come la pellicola con il maggior numero di remake al mondo, è diventato un vero fenomeno culturale: capace di raccontare con ironia intelligente e irresistibile, i segreti, le fragilità e le ipocrisie della vita contemporanea. Dal grande schermo al palcoscenico, “Perfetti sconosciuti” mantiene intatta la forza del testo originale. A dare vita ai celebri personaggi sarà un cast d’eccezione composto da Dino Abbrescia, Alice Bertini, Paolo Briguglia, Paolo Calabresi, Massimo De Lorenzo, Cristina Pellegrino e Valeria Solarino. Quattro coppie di amici si ritrovano per una cena e decidono di fare un particolare “gioco della verità”: mettere i propri cellulari sul tavolo, condividendo messaggi e telefonate. Un gesto solo in apparenza innocente, che si trasforma presto in un pericoloso detonatore di segreti e bugie, fino a farli scoprire “perfetti sconosciuti”. Perché, come ricorda Paolo Genovese, “ognuno di noi ha tre vite: una pubblica, una privata e una segreta”. Quando la terza viene svelata, il confine tra sincerità e ipocrisia, amore e menzogna, diventa labile. Produzione Teatro della Toscana, Lotus Production e Nuovo Teatro.

“ Siamo felici di ospitare un titolo che ha segnato un’epoca del cinema italiano e che oggi approda in teatro con la stessa forza e attualità – dichiarano la presidente della Fondazione Maria Monisteri e il sovrintendente Tonino Cannata – Perfetti sconosciuti è una riflessione lucida e divertente sui rapporti umani, capace di parlare a ogni generazione. La regia di Paolo Genovese e l’eccellenza del cast rendono questo spettacolo un vero gioiello della nostra stagione di prosa”.

