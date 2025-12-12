Appuntamenti
|
12/12/2025 12:00

“Perfetti sconosciuti” di Paolo Genovese in teatro a Modica. C’è Valeria Solarino

L'attrice è di origine modicana

di Redazione

Modica – Dopo il successo cinematografico, arriva sul palco del Teatro Garibaldi di Modica “Perfetti sconosciuti”, l’attesissima pièce firmata da Paolo Genovese, al suo debutto alla regia teatrale. Martedì 16 e mercoledì 17 dicembre alle ore 21.00, il pubblico rivivrà dal vivo l’intensità, la comicità e l’amarezza della brillante commedia che ha conquistato milioni di spettatori. Il film, vincitore di numerosi premi e inserito nel Guinness dei primati come la pellicola con il maggior numero di remake al mondo, è diventato un vero fenomeno culturale: capace di raccontare con ironia intelligente e irresistibile, i segreti, le fragilità e le ipocrisie della vita contemporanea. Dal grande schermo al palcoscenico, “Perfetti sconosciuti” mantiene intatta la forza del testo originale. A dare vita ai celebri personaggi sarà un cast d’eccezione composto da Dino Abbrescia, Alice Bertini, Paolo Briguglia, Paolo Calabresi, Massimo De Lorenzo, Cristina Pellegrino e Valeria Solarino. Quattro coppie di amici si ritrovano per una cena e decidono di fare un particolare “gioco della verità”: mettere i propri cellulari sul tavolo, condividendo messaggi e telefonate. Un gesto solo in apparenza innocente, che si trasforma presto in un pericoloso detonatore di segreti e bugie, fino a farli scoprire “perfetti sconosciuti”. Perché, come ricorda Paolo Genovese, “ognuno di noi ha tre vite: una pubblica, una privata e una segreta”. Quando la terza viene svelata, il confine tra sincerità e ipocrisia, amore e menzogna, diventa labile. Produzione Teatro della Toscana, Lotus Production e Nuovo Teatro.

Siamo felici di ospitare un titolo che ha segnato un’epoca del cinema italiano e che oggi approda in teatro con la stessa forza e attualità – dichiarano la presidente della Fondazione Maria Monisteri e il sovrintendente Tonino Cannata – Perfetti sconosciuti è una riflessione lucida e divertente sui rapporti umani, capace di parlare a ogni generazione. La regia di Paolo Genovese e l’eccellenza del cast rendono questo spettacolo un vero gioiello della nostra stagione di prosa”.
La stagione 2025-2026 della Fondazione Teatro Garibaldi di Modica ha il sostegno della Regione Sicilia, del Comune di Modica, dell’Assemblea Regionale Siciliana, del Libero Consorzio Comunale di Ragusa edi Banca Agricola Popolare di Sicilia. Sponsor sono Conad, Gruppo Minardo, Gruppo Zaccaria, Modicanello – Gruppo Iabichella, Impresa di costruzioni Leone Antonino e Figli, Coldwell Banker – Maxi Real Estate. Media partner Video Regione. I biglietti dello spettacolo sono disponibili presso il botteghino del teatro e online. 

