Perquisizioni a casa e nello studio di ex avvocata di Messina Denaro

Palermo – Su ordine della Dda di Palermo, guidata dal procuratore Maurizio de Lucia, carabinieri e polizia hanno eseguito perquisizioni a casa di un’avvocatessa di Campobello di Mazara, ora deceduta. La legale in passato ha assistito il boss Matteo Messina Denaro e alcuni suoi favoreggiatori. Le forze dell’ordine stanno ora perquisendo, alla presenza del pm Gianluca De Leo, lo studio della donna, nel frattempo passato al figlio. L’avvocato non è indagato.

Intanto, Giovanna e Bice Messina Denaro, sorelle del capomafia, sono indagate per procurata inosservanza della pena per aver aiutato il fratello a sottrarsi alla cattura quando era ricercato. La Procura aveva contestato loro l’associazione mafiosa e ne aveva chiesto l’arresto, ma il giudice ha modificato l’accusa e, pur ritenendo che ci siano a loro carico i gravi indizi di colpevolezza, non ha disposto la misura per mancanza delle esigenze cautelari visto che il boss è deceduto. I pm hanno proposto appello al tribunale del Riesame.

Attualmente è detenuta per scontare una condanna a 14 anni per associazione mafiosa solo una delle tre sorelle del boss, Rosalia Messina Denaro. Patrizia ha scontato 14 anni e mezzo per mafia ed è stata liberata a luglio scorso, libero anche il fratello Salvatore, il maggiore dei quattro. E’ invece ancora detenuto il nipote Francesco Guttadauro, figlio di Rosalia, e sconta il cosiddetto ergastolo bianco Filippo Guttadauro, marito della donna e padre di Francesco.

Detenuto anche Gaspare Como, marito di Bice Messina Denaro, condannato in appello a 22 anni sempre per mafia e in attesa del nuovo verdetto dopo la decisione della Cassazione di rimandare il processo al secondo grado per il ricalcolo della pena, mentre è morto in cella Rosario Allegra, marito di Giovanna. Ha scontato la pena, di 8 anni infine, ed è stato scarcerato Vincenzo Panicola, marito di Patrizia Messina Denaro.

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