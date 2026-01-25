Condividi "Perturbazione atlantica e aria polare dalla Groenlandia, temporali e crollo delle temperature" sui social

Il maltempo non molla l’Italia. Un flusso perturbato atlantico in gran forma sarà l’artefice del tempo su tutta l’Europa occidentale e sull’area mediterranea nel corso della prossima settimana. L’aria polare proveniente dalla Groenlandia alimenterà una profonda saccatura che dall’Islanda si estenderà fino al Regno Unito, al comparto Franco Iberico e al Mediterraneo centro occidentale.

Al Nord schiarite al Nordovest, in estensione alla Lombardia, mentre piogge e rovesci insisteranno su Triveneto ed Emilia Romagna, pur attenuandosi in serata. Neve dai 400/600m sulle Alpi, a tratti più in basso in corrispondenza dei fenomeni più intensi. Al Centro maltempo su regioni tirreniche e Umbria con piogge e rovesci anche insistenti, in particolare sulle zone interne del basso Lazio, dove gli accumuli pluviometrici entro fine giornata potranno raggiungere e localmente superare i 50mm. Qualche pioggia su Marche e interne abruzzesi, ma con schiarite in giornata. Neve dai 1000m circa sull’Appennino. Al Sud piogge e rovesci anche temporaleschi su tirreniche peninsulari e nord Sicilia, in estensione a Basilicata e Puglia in giornata, specie al Salento. In Sardegna instabile soprattutto sul versante occidentale, con piogge e rovesci intermittenti fino a sera. Venti tesi o forti occidentali, da sud-sudest su basso Adriatico e Ionio.

Nuove perturbazioni raggiungeranno l’Italia in successione portando dinamiche fasi di maltempo con piogge, temporali e venti forti. Stante una parziale tenuta del cuscino freddo sulla Valpadana saranno ancora possibili delle nevicate fino a quote molto basse al Nord mentre al Centro e al Sud la quota neve oscillerà tra medio alta (1500/1700) e media (1200/1500m).

I modelli matematici inquadrano diversi impulsi perturbati. Il primo lascerà l’Italia nella giornata di lunedì e sarà accompagnato da un calo delle temperature. Un secondo è atteso martedì, nella seconda parte della giornata e abbraccerà anche gran parte della giornata di mercoledì. Proprio nella giornata di mercoledì saranno possibili almeno in una prima fase delle precipitazioni nevose fino a bassa quota al Nordovest, in particolare sul basso Piemonte mentre sul resto della Penisola sarà maltempo con piogge intense, venti anche burrascosi e mari agitati. Una nuova perturbazione dovrebbe giungere mercoledì sera o nelle prime ore di giovedì e accompagnarci per tutta la giornata di giovedì. Venerdì potrebbe essere una giornata solo localmente instabile mentre i modelli vedono una nuova intensa perturbazione nel weekend.

