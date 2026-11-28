Chi era Bruno Rivas Zegarra e l'incontro con il Papa.

Lima – Otto militari sono morti nello schianto di un elicottero Mi-17 dell’aeronautica militare peruviana, precipitato nei pressi della località di Sanabamba, nella regione di Ayacucho, nel sud del Perù. Tra questi è morto anche il capitano Bruno Rivas Zegarra che aveva partecipato al trasferimento di papa Leone XIV durante la visita nel Paese.

A darne notizia sono i principali media locali precisando che le squadre di soccorso hanno localizzato il relitto e i nove occupanti a bordo nella stessa giornata di ieri, dopo le operazioni di ricerca avviate in seguito alla scomparsa del velivolo nella notte di giovedì 26 novembre. L’unico sopravvissuto è il pilota, il comandante Enzo Espinoza Roque, trasferito d’urgenza a Lima per ricevere cure mediche specialistiche.

L’elicottero era impegnato in una missione di recupero di una pattuglia dell’esercito. Tra le vittime figurano cinque membri dell’aeronautica e tre dell’esercito, compresi i tre militari che erano stati prelevati dalla pattuglia. Le cause dell’incidente sono oggetto di indagine.

Chi era Bruno Rivas Zegarra e l’incontro con il Papa

Il capitano Bruno Rivas Zegarra, pilota dell’aeronautica militare peruviana (FAP) era originario di Tambogrande, nella regione settentrionale di Piura. Rivas aveva fatto parte il 14 novembre dell’equipaggio di uno dei quattro elicotteri Mi-17 predisposti dalla FAP per il trasferimento del Pontefice e della sua delegazione da Chiclayo a Santa Cruz de Succhabamba, nella regione di Cajamarca. La località era stata raggiunta da Leone XIV per celebrare una messa davanti a oltre 20.000 fedeli.

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