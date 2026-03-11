Pesca, un esemplare rarissimo di pesce liocorno trovato nel mare siciliano

Messina – Segnalato da pescatori sportivi, è stato trovato a Messina lungo il litorale tirrenico un esemplare di pesce liocorno, Lophotus lacepede, considerato rarissimo. Spiaggiato e in condizioni perfette, è stato trasportato al laboratorio di Biologia marina Emilio De Domenico per le analisi e per il prelievo dei campioni destinati agli studi molecolari e genetici sulla specie.

La specie Lophotus lacepede appartiene all’ordine di pesci ossei Lampriformes, con caratteristiche peculiari e insolite che rispecchiano adattamenti alla vita in ambienti estremi, come le grandi profondità dell’ambiente marino. Il ritrovamento risulta di fondamentale importanza per la comprensione dell’evoluzione, della distribuzione e del comportamento di una specie rara e pertanto poco studiata.

