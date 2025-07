Pesce da buttare, chiuso ristorante ad Aci Trezza

Aci Trezza, Catania – La task force coordinata dalla polizia ha controllato un ristorante e un panificio ad Aci Trezza. Nel primo caso sono stati sequestrati e distrutti 80 kg di pesce surgelato e preparati di pesce privi di tracciabilità, non idonei al consumo umano. Un dipendente era irregolare, constatati poi l’ampliamento dei locali senza le previste autorizzazioni e la carenza delle condizioni igienico sanitarie: in particolare c’erano infestanti striscianti. Infine gli estintori non risultavano in regola, motivo per il quale il titolare è stato denunciato. Il ristorante è stato chiuso temporaneamente.

