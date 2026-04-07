Pesce, telline, molluschi non tracciati: i Nas ne sequestrano un quintale nei mercati rionali catanesi

Catania – Prodotti ittici non tracciati per oltre cento chilogrammi sono stati sequestrati da carabinieri del Nas di Catania durante controlli eseguiti, con militari dell’Arma del nucleo Radiomobile del comando provinciale e veterinari dell’Asp, nei mercati storici e rionali della città. L’intervento è stato condotto dai militari del Nucleo Antisofisticazioni e Sanità (Nas), con il supporto del Nucleo Radiomobile e della Compagnia di Piazza Dante, insieme al personale medico e tecnico del Dipartimento Veterinario dell’Asp. I controlli, mirati a contrastare il commercio abusivo e la vendita di alimenti potenzialmente pericolosi per la salute pubblica, si sono concentrati in particolare sul settore ittico.

Nel corso delle ispezioni, i militari hanno rinvenuto e posto sotto sequestro numerosi prodotti di provenienza incerta, privi della necessaria certificazione e della documentazione commerciale utile a garantirne la tracciabilità.

Tra gli alimenti ci sono telline, molluschi, polpa di ricci conservata in bicchieri di plastica anonimi e preparazioni gastronomiche a base di pesce azzurro e mitili.

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