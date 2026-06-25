Petroliera della flotta ombra russa fermata al largo della Sicilia: la Marina francese abborda la Deliver

La Marina francese ha intercettato e abbordato la petroliera Deliver al largo delle coste della Sicilia, nell’ambito delle attività di contrasto alla cosiddetta flotta ombra utilizzata dalla Russia per aggirare le sanzioni occidentali sul commercio di petrolio. A darne notizia è stato il presidente francese Emmanuel Macron, che in un messaggio pubblicato su X ha annunciato l’operazione condotta martedì scorso. Secondo il capo dell’Eliseo, la nave sarebbe stata fermata mentre transitava nelle acque a sud della Sicilia «in violazione del diritto del mare».

L’operazione

La Deliver è considerata dalle autorità occidentali una delle unità riconducibili alla flotta ombra impiegata da Mosca per continuare a esportare greggio nonostante le restrizioni introdotte da Stati Uniti, Unione Europea e Paesi alleati dopo l’invasione dell’Ucraina nel 2022. Secondo la Direzione generale dell’intelligence militare ucraina (GUR), la petroliera, battente bandiera del Camerun, sarebbe coinvolta nel trasporto di petrolio russo dal 2024 e opererebbe principalmente tra i porti del Mar Baltico e quelli del Mar Nero. La cosiddetta flotta ombra è composta da centinaia di navi che utilizzano bandiere di comodo, strutture societarie opache e sistemi di registrazione complessi per nascondere la provenienza dei carichi e aggirare le limitazioni imposte al settore energetico russo. Le sanzioni occidentali, infatti, limitano l’accesso delle petroliere russe ai servizi di assicurazione e noleggio internazionali, salvo il rispetto di specifiche condizioni.

L’annuncio di Macron

L’intervento francese arriva a pochi giorni da una analoga operazione annunciata dal Regno Unito. Londra ha reso noto di aver fermato e ispezionato la petroliera Smyrtos nel Canale della Manica, in un’operazione durata circa sei ore che ha coinvolto unità dei Royal Marines, agenti della National Crime Agency (NCA), elicotteri militari e navi della Royal Navy. «Questa nuova azione contro la flotta ombra, a pochi giorni dall’operazione britannica, dimostra la determinazione degli europei», ha dichiarato Macron. «Non permetteremo alla flotta ombra di eludere le sanzioni e finanziare lo sforzo bellico della Russia», ha aggiunto il presidente francese.

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