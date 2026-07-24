Petroliera della flotta ombra russa intercettata da una nave da guerra della Marina italiana al largo della Sicilia, l’abbordaggio dei militari

Paure nel mare di fronte Ragusa.
di Redazione
Tensione al largo della Sicilia. Lunedì 20 luglio, la nave pattugliatore polivalente della Marina Militare Italiana ITS Thaon di Revel, supportata dall’elicottero NH90, ha effettuato l’abbordaggio della petroliera MV South Star (che batte bandiera del Camerun) mentre la nave navigava a sud-est della Sicilia. L’ispezione, condotta nell’ambito dell’Operazione Eunavfor Med Irini, aveva lo scopo di verificare la bandiera della nave, a seguito del sospetto che operasse sotto falso registro, pratica spesso associata alla flotta ombra russa.
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