Cronaca
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07/10/2026 22:10

Pfizer licenzia a Catania

Negativo l'incontro al ministero per i 330 dipendenti.

di Redazione

Catania – Si è concluso con un esito negativo l’incontro svoltosi ieri al ministero delle Imprese e del Made in Italy (Mimit) sulla vertenza dello stabilimento Pfizer di Catania.

 

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La multinazionale farmaceutica ha confermato la chiusura definitiva del reparto penicilline e l’avvio dei licenziamenti collettivi per circa 330 lavoratori su un organico di 550 dipendenti, al termine della procedura prevista a dicembre dalla Legge 234/2021.

 

L’azienda ha inoltre escluso nuovi investimenti di sviluppo per riassorbire il personale, limitando gli interventi alla sola manutenzione e digitalizzazione della linea sterile. Lo riporta una nota.

 

“Abbiamo apprezzato la contrarietà del Mimit che ha rifiutato la gestione passiva degli esuberi e ha chiesto di estendere la procedura a 12 mesi per cercare soluzioni industriali alternative, mettendo a disposizione gli strumenti di sostegno statale e pretendendo massima trasparenza sulle trattative di vendita e sull’Advisor incaricato”, hanno scritto le segreterie nazionali di Filctem Cgil, Femca Cisl, Uiltec Uil.

 

“Respingiamo il piano aziendale, chiedendo il ritiro dei licenziamenti e un vero piano di rilancio per il sito. Nei prossimi giorni si terranno le assemblee dei lavoratori per decidere il pacchetto di mobilitazioni e mettendo in campo tutte le iniziative utili a contrastare queste scelte”, hanno aggiunto le tre organizzazioni sindacali.

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