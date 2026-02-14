Picchia il meccanico perchè non vuole aggiustargli l’auto, denunciato 31enne

Rosolini – Ieri mattina a Rosolini, un tunisino 31enne con precedenti per reati contro la persona e il patrimonio, ha aggredito, colpendolo ripetutamente con un bastone in ferro, il titolare 57enne di un’officina meccanica, danneggiando anche diverse autovetture presenti nel garage. L’aggressore è stato identificato dai Carabinieri di Rosolini e denunciato in stato di libertà per lesioni personali e danneggiamento. Le indagini sono coordinate dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Siracusa e sono oggetto di verifica possibili contrasti derivanti da rapporti contrattuali tra le parti. La vittima dell’aggressione è attualmente ricoverata in prognosi riservata presso l’Ospedale San Marco di Catania.

