Picchia la mamma per avere i soldi della droga

È un 38enne
di Redazione
Vittoria – Gli agenti della Squadra Volante del Commissariato di Vittoria hanno tratto in arresto un uomo di 38 anni, ritenuto responsabile del reato di maltrattamenti nei confronti di familiari.
L’intervento è scaturito a seguito di una segnalazione pervenuta al numero di emergenza NUE 112, con la quale veniva richiesta la presenza della Polizia per una situazione di grave tensione familiare.
Giunti sul posto, gli operatori accertavano che l’uomo, poco prima, aveva minacciato la propria madre, al fine di ottenere del denaro, presumibilmente destinato all’acquisto di sostanze stupefacenti. Al rifiuto della donna, impossibilitata a soddisfare la richiesta, il soggetto distruggeva i suppellettili in casa, minacciando di morte i familiari.
Nel corso dell’intervento, gli agenti acquisivano elementi utili alla ricostruzione dei fatti, rilevando altresì che l’uomo risultava già noto alle forze dell’ordine per episodi analoghi.
Alla luce di quanto accertato, il 38enne veniva tratto in arresto e, su disposizione della competente Procura della Repubblica, condotto presso la casa circondariale.
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