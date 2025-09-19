Piccoli musei, l’antica farmacia Cartia il 21 settembre omaggerà di un dono i visitatori

Domenica 21 settembre dalle 10.00 alle 13.00 e dalle 16.00 alle 19.00.

Scicli – Torna domenica 21 settembre in tutta Italia l’appuntamento con la Giornata Nazionale dei Piccoli Musei, giunto all’ottava edizione e diventato tradizione ormai a Scicli grazie all’Associazione Tanit che schiude le porte dell’Antica Farmacia Cartia, il museo dello speziale aperto e gestito dal 2014 in collaborazione con il dottor Guglielmo Cartia, ultimo esponente in ordine di tempo della famiglia di farmacisti sciclitani.

Tema della Giornata Nazionale, quest’anno, è il gioco: della tradizione, dei luoghi o legato ai piccoli musei protagonisti. Tanit Scicli, così, nel giorno con ingresso gratuito, omaggerà tutti i visitatori con un dono (come da tradizione in occasione della giornata nazionale dei Piccoli Musei), un progetto enigmistico ideato da Valentina Pensiero e reso graficamente da Roberta Ficili, avente come protagonista l’Antica Farmacia Cartia e il mondo della farmacopea.

I visitatori riceveranno il dono recandosi al piccolo museo più a sud d’Italia, ammirandone la bellezza guidati dai componenti dell’associazione, pronti a manifestare la propria gratitudine a chi, con la sua visita, omaggerà il lavoro e l’impegno quotidiano necessario all’apertura di questo sito culturale tra i più affascinanti e visitati della cittadina iblea e della provincia di Ragusa.

Porte aperte quindi alle visite domenica 21 settembre dalle 10.00 alle 13.00 e dalle 16.00 alle 19.00.

