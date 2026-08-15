Pierferdinando Casini, lo sciclitano coi macallè (crema e ricotta)

Scicli – Per gli auguri di ferragosto l’ex Presidente della Camera e attuale Senatore Pierferdinando Casini sceglie i macallè, dolce tipico sciclitano.

Casini, la cui famiglia di origine vive a Scicli ormai da quindici anni, è spesso in vacanza a Scicli in agosto e nei periodi di festa. Così anche questa estate, per un periodo lungo, insieme al fratello e alle sorelle.

“Macallè alla sciclitana crema e ricotta” annuncia il parlamentare più longevo (da 43 anni siede ininterrottamente in Parlamento), “auguri a tutti!”, conclude uno dei candidati più accreditati per il Quirinale nel 2029.

Il macallè è un cilindro soffice di pasta brioche lievitata e fritta, farcito con crema di ricotta dolce (o crema pasticcera) e infine spolverato nello zucchero semolato. Ha la forma di un cannolo morbido di pasta brioche dorata.

Che dire, Casini ha ottenuto l’effetto di far venire l’acquolina in bocca, non solo a chi è di Scicli e ama questo dolce.

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