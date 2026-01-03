Piero Pelù si separa dalla moglie Gianna Fratta dopo 7 anni di matrimonio

Firenze – La storia d’amore tra Piero Pelù e Gianna Fratta è arrivata al capolinea. Dopo numerosi rumor, il cantante dei Litfiba ha annunciato la separazione dopo sette anni di matrimonio. «La storia tra me e Gianna è definitivamente, legalmente e rispettosamente finita. Abbiamo passato anni molto belli insieme ma ora le nostre strade si sono separate», scrive lui sulle sue storie Instagram.

«Ciao a chiunque sia interessato a cose mie personali (spero nessuno in realtà ). Scrivo queste poche righe perché non sopporto il gossip e le voci di corridoio o di cortile riguardo alla vita di altre persone quindi figuratevi quando questo accade a me… – scrive Piero Pelù sulle sue storie Instagram – Per evitare quindi che notizie false e/o tendenziose possano girare sconsideratamente sul mio conto vi informo che la storia tra me e Gianna è definitivamente, legalmente e rispettosamente finita.Abbiamo passato anni molto belli insieme ma ora le nostre strade si sono separate».

«La vita continua con un bellissimo bagaglio umano da preservare col massimo rispetto reciproco, non ammetterò quindi nessuna interferenza esterna su questa storia personalissima. In un’epoca di guerre e violenza senza precedenti credo che dobbiamo solo volerci bene e lottare tutti uniti per la Pace, il resto è solo distrazione di massa», conclude il messaggio.

