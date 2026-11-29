Malta – Era partito dalla Sicilia per un lavoro sui macchinari di uno stabilimento a Malta. Pietro Vitale, conosciuto anche come Piero, non farà ritorno a Scordia, il comune del Catanese da cui proveniva. L’operaio aveva 65 anni ed è morto sabato 28 novembre, poco dopo l’inizio della giornata lavorativa.

L’allarme è arrivato alla polizia maltese verso le 7.15. Nello stabilimento, che si trova alla periferia di Siġġiewi, Vitale è rimasto intrappolato tra un’autobetoniera ferma e un furgone in movimento. Al volante del secondo mezzo c’era un uomo di 57 anni, residente a Żebbuġ. La dinamica esatta deve ancora essere accertata.

Le squadre della protezione civile e i sanitari del Mater Dei Hospital sono intervenuti sul posto, ma le lesioni riportate dal sessantacinquenne non gli hanno lasciato scampo.

Il magistrato Philip Galea Farrugia ha disposto un’inchiesta. Alla ricostruzione dell’incidente lavorano anche la polizia e l’Autorità maltese per la sicurezza sul lavoro.

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