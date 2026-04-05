Pilota F-15 salvato in Iran, drone Triton decollato da Sigonella

Lentini, Siracusa – Nelle ultime ore i sistemi di tracciamento hanno registrato «una missione di particolare interesse» condotta da un drone decollato dalla base americana di Sigonella, in Sicilia, che potrebbe «aver svolto un ruolo nelle operazioni di ricerca e soccorso del navigatore dell’F-15» abbattuto nei cieli dell’Iran. Lo segnala Itamilradar, piattaforma di informazione indipendente specializzata nel monitoraggio del traffico aereo e navale militare. Il velivolo a pilotaggio remoto Triton della US Navy, sostiene il sito, ha attraversato il Mediterraneo orientale dirigendosi poi verso il Medio Oriente. «Il drone ha concentrato le sue orbite sulla parte settentrionale del Golfo Persico, rimanendo nell’area operativa per circa 3 ore» e ha «operato con il transponder spento, un dettaglio insolito, dato che finora i Triton hanno sempre operato con tutti i sistemi attivi». Si tratta, dice Itamilradar, di una «variazione significativa rispetto alle abitudini operative di questo specifico assetto», che durante le sue missioni nella regione tende a operare più a sud. Uno spostamento che «rappresenta un’anomalia interessante, considerando che è il secondo giorno consecutivo in cui viene registrato esattamente questo schema di volo». L’ipotesi, «che al momento non ha conferme ufficiali», conclude dunque il portale, è che il drone «possa essere collegato alle operazioni di ricerca e soccorso del navigatore dell’F-15 abbattuto». Dopo aver completato le tre ore di sorveglianza, il drone ha iniziato la rotta di rientro verso Sigonella.

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