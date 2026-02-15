Pino Colizzi è morto, il doppiatore ha dato la voce a Michael Douglas e Jack Nicholson

Si è spento a Roma uno dei più grandi maestri del doppiaggio. Aveva 88 anni

Roma -Addio a Pino Colizzi, storico doppiatore italiano: aveva 88 anni, è morto a Roma. È stato sposato con la collega Manuela Andrei, con cui ha avuto due figli: Carlo e Chiara. Veniva considerato tra i grandi maestri del doppiaggio.

Film e attori

Come doppiatore, ha dato la voce ad attori quali Michael Douglas, Jack Nicholson, James Caan, Richard Dreyfuss, Omar Sharif, Franco Nero, Robert Powell nel Gesù di Nazareth di Zeffirelli (in cui Colizzi è anche attore nel ruolo di Jobab), Christopher Reeve nei primi tre episodi cinematografici di Superman, Robert De Niro ne Il padrino – Parte II, Patrick McGoohan nella seconda edizione del doppiaggio de Il prigioniero, celebre serie fantascientifica inglese degli anni settanta, e soprattutto Martin Sheen nel capolavoro di Francis Ford Coppola Apocalypse Now. Nel 1973 doppia Robin Hood nel celebre cartone animato della Disney.

