Pino Cuttaia, due stelle Michelin, apre bistrot al Sicilia outlet village di Agira

Agira, Enna – C’è un nuovo bistrot in linea con la filosofia di Sicilia outlet village, location che ospita brand iconici è ‘Uovo di Seppia’ dello chef siciliano due Stelle Michelin, Pino Cuttaia, che “vuole essere la cucina sincera e contemporanea” preparata per chi “sceglie di trascorrere qui una giornata di festa”.

“Prepariamo piatti – spiega Cuttaia – che difficilmente puoi trovare altrove, fatti di gioco, cibo, memoria: c’è il sugo di papà, la pasta con le sarde, una buona carbonara, il nero di seppia, cuciniamo partendo dai ricordi di famiglia, ma in una chiave contemporanea”.

Uovo di Seppia è per tutti, accessibile e veloce.

Lungo la mia carriera ho selezionato il meglio: il riso, il burro, il formaggio, l’olio, la carne. Esplorando tra i sapori ho attinto dai saperi di chi li produce, ne ho fatto la mia dispensa. Per la selezione dalla filiera di produttori – rivela lo chef – abbiamo creato un laboratorio di sviluppo e ricerca. Facciamo attenzione alla stagionalità, i sapori cambiano in base al raccolto, anche il mare è un orto: quando c’è il ‘raccolto’ della seppia, noi la cuociamo perché è più sostenibile sotto il profilo nutrizionale, ed economico per chi produce, compra, trasforma e mangia.

Inoltre la nostra è una cucina circolare, con la seppia facciamo due o tre lavorazioni diverse utilizzando ogni componente dello stesso pesce”.

Al bistrot non c’è la pretesa del servizio formale e atteso nel ristorante, alla base di ogni piatto c’è sempre ricerca.

“Vogliamo far stare bene le persone – sottolinea Cuttaia – puoi sentirti a casa mangiando ciò che un cuoco prepara dopo aver pensato a lungo a ogni ingrediente.

